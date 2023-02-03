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08:51, 3 февраля 2023Силовые структуры

В Энергодаре произошел теракт

Рогов сообщил о подрыве машины в Энергодаре, один человек погиб

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В городе Энергодар Запорожской области произошел теракт. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Рогов утверждает, что в результате подрыва автомобиля произошел взрыв. По предварительным данным, погиб один человек. На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС и силовых структур.

«Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах повылетали окна вплоть до девятого этажа», — описал происходящее председатель движения.

2 февраля взрыв был слышен в Мариуполе. Сообщается, что над одним из местных торговых центров поднялся столб дыма.

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Варвара Кошечкина
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