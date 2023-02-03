Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:25, 3 февраля 2023Силовые структуры

Последствия теракта в Энергодаре попали на видео

Рогов показал видео с последствиями теракта в Энергодаре
Начало событий в новости В Энергодаре произошел теракт

Последствия теракта в Энергодаре Запорожской области попали на видео. Запись опубликовал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

На кадрах виден сотрудник МЧС, который тушит горящую машину.

По словам Рогова, от взрыва автомобиля была уничтожена рядом стоящая машина, а также в домах были выбиты стекла из окон вплоть до девятого этажа.

Место преступления оцеплено. Пожар оперативно потушен. В настоящее время взрывотехниками проводится проверка местности для предотвращения второго взрыва.

Ранее 3 февраля Рогов сообщил, что в результате теракта погиб один человек.

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
ВСУ расстреляли сдававшихся сослуживцев из артиллерии
Британцы нашли оригинальные способы снять стресс
Названы самые выгодные города для покупки жилья на маткапитал
Российская блогерша раскрыла закулисье популярного телешоу
В Канаде прокомментировали возможный допуск россиян на Олимпийские игры-2024
Россиянин убил двоих маленьких сыновей и покончил с собой
Вашингтон опроверг слухи о переговорах Путина с ЦРУ по уступкам Украины
Последствия теракта в Энергодаре попали на видео
У россиян появился бюджетный способ улететь в Таиланд и на Шри-Ланку весной
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.