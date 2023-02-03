Погибшим в результате теракта в Энергодаре оказался сотрудник полиции

В ГУВД сообщили, что в результате теракта в Энергодаре погиб сотрудник полиции

Начало событий в новости Последствия теракта в Энергодаре попали на видео

Сотрудник полиции погиб в результате теракта в Энергодаре Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУВД региона.

Как уточняется, в правоохранительные органы ранее поступило сообщение о подрыве автомобиля на улице. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее 3 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов показал видео с последствиями теракта. По его словам, от взрыва автомобиля погиб один человек, была уничтожена рядом стоящая машина, а также в домах были выбиты стекла из окон вплоть до девятого этажа.

Место преступления оцеплено. Пожар оперативно потушен. На данный момент взрывотехниками проводится проверка местности для предотвращения второго взрыва.