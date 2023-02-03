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09:56, 3 февраля 2023Силовые структуры

Погибшим в результате теракта в Энергодаре оказался сотрудник полиции

В ГУВД сообщили, что в результате теракта в Энергодаре погиб сотрудник полиции
Начало событий в новости Последствия теракта в Энергодаре попали на видео

Кадр: Telegram-канал Владимира Рогова

Сотрудник полиции погиб в результате теракта в Энергодаре Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУВД региона.

Как уточняется, в правоохранительные органы ранее поступило сообщение о подрыве автомобиля на улице. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее 3 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов показал видео с последствиями теракта. По его словам, от взрыва автомобиля погиб один человек, была уничтожена рядом стоящая машина, а также в домах были выбиты стекла из окон вплоть до девятого этажа.

Место преступления оцеплено. Пожар оперативно потушен. На данный момент взрывотехниками проводится проверка местности для предотвращения второго взрыва.

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Любовь Ширижик
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