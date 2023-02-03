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16:21, 3 февраля 2023Россия

Замминистра обороны Евкурова запечатлели возле огневых точек на передовой СВО

Замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова запечатлели возле огневых точек на передовой СВО

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров прибыл в зону проведения специальной военной операции (СВО). Его запечатлели возле огневых точек на передовых позициях 2-армейского корпуса. Соответствующие кадры опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

На появившемся видеоролике Евкуров исследует маршрут до линии соприкосновения и обратно, проверяет готовность военных, а также общается с бойцами и дает им указания.

Информацию о том, что замминистра обороны России прибыл в зону СВО, подтвердил и командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики Апти Алаудинов.

17 января сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации. Там он заслушал доклад командующего группировкой «Восток» генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, который доложил о текущей обстановке в зоне СВО и действиях группировки войск, командующих на других направлениях.

Кроме того, министр поблагодарил военнослужащих и вручил государственные награды.

Анна Щербакова
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