Минобороны заявило, что Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне СВО

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В военном ведомстве уточнили, что в штабе министр заслушал доклад командующего группировкой «Восток» генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, который доложил о текущей обстановке в зоне СВО и о действиях группировки войск, командующих на других направлениях. Помимо этого, с докладом выступили командующие объединениями и соединениями — они также отчитались о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях.

Шойгу также поблагодарил военных, участвующих в спецоперации, и вручил тем, кто проявил самоотверженность и героизм государственные награды. «Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы», — обратился к военнослужащим министр.

11 января Шойгу назначил новое командование СВО. Так, у объединенной группировки войск СВО сменился командующий — новым главой назначили Валерия Герасимова, начальника Генштаба Вооруженных Сил России. Ранее этот пост с октября 2022 года занимал главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин — его назначили заместителем Герасимова. Заместителями также стали главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РОссии генерал-полковник Алексей Ким.