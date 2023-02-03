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11:26, 3 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина заподозрили в экстремизме из-за постов в социальной сети

В Симферополе ФСБ задержала россиянина за призывы к расправам над силовиками

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Симферополе ФСБ задержала россиянина, заподозренного в экстремизме. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержанный публиковал в социальной сети «ВКонтакте» посты, в которых призывал к нападениям и расправам над силовиками на территории Крыма. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

4 марта 2022 года сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 34-летнего жителя Астрахани по подозрению в экстремизме, направленном против служителей церкви.

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Владимир Седов
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