Россиянина заподозрили в экстремизме из-за постов в социальной сети

В Симферополе ФСБ задержала россиянина за призывы к расправам над силовиками

В Симферополе ФСБ задержала россиянина, заподозренного в экстремизме. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержанный публиковал в социальной сети «ВКонтакте» посты, в которых призывал к нападениям и расправам над силовиками на территории Крыма. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

4 марта 2022 года сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 34-летнего жителя Астрахани по подозрению в экстремизме, направленном против служителей церкви.