ФСБ обвинила в экстремизме россиянина из-за поста против священников

Сотрудники ФСБ задержали 34-летнего жителя Астрахани по подозрению в экстремизме, направленном против служителей церкви. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства, передает ГТРК «Лотос».

Возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). По данным спецслужб, астраханец написал комментарий под постом в соцсети «ВКонтакте» с призывом совершать преступления в отношении священников.

С фигурантом дела проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления других эпизодов противоправной деятельности.

25 февраля сообщалось, что в Кургане возбудили дело в отношении местного жителя, обвиняемого в призывах к экстремизму. По данным ФСБ, он разместил в открытой группе в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором угрожал расправой сотрудникам органов прокуратуры и призывал к насилию над ними других пользователей.