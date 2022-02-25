Россиянин попал под следствие за призывы к насилию над прокурорами в соцсети

В Кургане возбудили дело в отношении местного жителя, обвиняемого в призывах к экстремизму. Об этом в пятницу, 25 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, он разместил в открытой группе в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором угрожал расправой сотрудникам органов прокуратуры и призывал к насилию над ними других пользователей.

Курганцу вменяют статью 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет») УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

10 сентября сообщалось, что на Камчатке российского физрука оштрафовали за призывы к расовому экстремизму в соцсетях.