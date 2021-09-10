Российского физрука оштрафовали за призывы расовому экстремизму в соцсетях

Учителя физкультуры из села Мильково на Камчатке оштрафовали на 20 тысяч рублей за разжигание межнациональной розни. Он в Интернете требовал убивать представителей определенной национальности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

Мужчину задержали в начале 2017 года после того, как он разместил на личной странице в «ВКонтакте» пост, в котором, согласно результатам психолого-лингвистической экспертизы, содержался «призыв, направленный на возбуждение расовой розни и уничтожение представителей другой национальности». Кроме того, на странице злоумышленника правоохранители выявили нацистскую свастику, а также аудиофайл и видеоролик, внесенные в федеральный список экстремистских материалов.

Экс-физрука признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности в сети Интернет). Обвиняемый вину полностью признал и передал в дар Мильковской библиотеке четыре картины — их суд расценил как заглаживание причиненного преступлением вреда и постановил освободить его от уголовной ответственности, назначив взамен штраф.

В начале августа стало известно о том, что в Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Во время проверок активисты во главе с основателем канала Куатом Ахметовым проверяют, переведены ли этикетки в магазинах на казахский и общаются ли продавцы и госслужащие с посетителями на государственном языке. 19 августа организатор «языковых патрулей» был задержан казахскими силовиками. Ему предъявили обвинение в разжигании межнациональной розни.