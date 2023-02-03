Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:02, 3 февраля 2023Ценности

В сети восхитились внешностью фермерши за рулем трактора

Фермерша @agripage_ показала внешность во время работы и восхитила пользователей

Фото: @agripage_ / Tiktok

Фермерша с никнеймом @agripage_ показала внешность во время работы и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенных кадрах девушка предстала за рулем современного трактора Fendt 724 весом почти восемь тонн. При этом она надела белый спортивный бюстгальтер марки Calvin Klein и облегающие мини-шорты. Юзерша дополнила образ жемчужными бусами и серьгами и солнечными очками.

Материалы по теме:
Натянуть уши на нос Шесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
Натянуть уши на носШесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
22 февраля 2017
За мечту под нож Поклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
За мечту под ножПоклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
5 мая 2017

Зрители высказались о внешности блогерши в комментариях. «Я явно смотрел не на то, как она водит трактор», «Кажется, я занимаюсь сельским хозяйством не в том месте», «Тебе не нужен помощник?», «Я влюблен», — заявили они.

Ранее в феврале блогерша Сара О'Коннор с никнеймом @wildflower_hippiebitch показала внешность во время работы пожарным. На размещенных кадрах девушка предстала за рулем служебной машины в синей форменной футболке с дредами и покрытой татуировками кожей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о предложении США отдать России 20 процентов Украины за мир
В России предсказали будущее отношений США и Китая
Известная певица решила избавиться от дома в США
Трамп призвал Байдена добиваться переговоров между Россией и Украиной
В США сообщили об отслеживании китайского разведывательного воздушного шара
Зеленский собрал ставку главнокомандующего «для особо значимого разговора»
Дипломат назвал новые направления атак ВСУ
В сети восхитились внешностью фермерши за рулем трактора
Путин пообещал ответить на угрозы Запада не только бронетехникой
Госдеп поблагодарил Конгресс за идеи по развитию отношений США и Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.