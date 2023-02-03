В сети восхитились внешностью фермерши за рулем трактора

Фермерша @agripage_ показала внешность во время работы и восхитила пользователей

Фермерша с никнеймом @agripage_ показала внешность во время работы и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенных кадрах девушка предстала за рулем современного трактора Fendt 724 весом почти восемь тонн. При этом она надела белый спортивный бюстгальтер марки Calvin Klein и облегающие мини-шорты. Юзерша дополнила образ жемчужными бусами и серьгами и солнечными очками.

Зрители высказались о внешности блогерши в комментариях. «Я явно смотрел не на то, как она водит трактор», «Кажется, я занимаюсь сельским хозяйством не в том месте», «Тебе не нужен помощник?», «Я влюблен», — заявили они.

Ранее в феврале блогерша Сара О'Коннор с никнеймом @wildflower_hippiebitch показала внешность во время работы пожарным. На размещенных кадрах девушка предстала за рулем служебной машины в синей форменной футболке с дредами и покрытой татуировками кожей.