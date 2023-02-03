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09:49, 3 февраля 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 3 февраля отменили и задержали 54 рейса

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В трех московских аэропортах в пятницу, 3 февраля, произошла отмена и задержка 54 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Шереметьево отменено 35 рейсов, вылеты еще четырех лайнеров перенесены. Во Внуково задержаны три рейса, пять — отменено. В Домодедово задержано 10 рейсов и один отменен.

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Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета рейсов в воздушных гаванях Москвы не называется.

Ранее в феврале летевший из Самары в Баку пассажирский лайнер резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета. Самолету авиакомпании Utair пришлось сесть в другом городе из-за неполадки в работе генератора одного из двигателей.

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Фариза Бацазова
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