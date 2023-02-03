Франция изменила визовые требования для россиян

«Фонтанка»: визовый центр Франции перестанет продлевать визы россиянам

Франция перестанет продлевать визы россиянам, у которых они закончились во время пандемии COVID-19. Об изменении визовых требований «Фонтанке» сообщили в визовом центре популярной европейской страны.

Таким образом, уже с 6 февраля Франция отменит возможность записаться на подачу документов по категории «продление». «Теперь тем, кто раньше имел французские визы, придется подаваться на общих основаниях», — пояснили специалисты.

Более того, в издании напомнили, что французские визовые центры на протяжении почти года позволяли российским туристам подавать заявления на обновление двух- и трехлетних многократных краткосрочных виз, выданных или истекших в период пандемии коронавируса.

Ранее в феврале сообщалось, что россиянам, желающим получить визу Хорватии, необходимо подавать заявление на нее не менее чем за 45 дней до предполагаемой поездки. Новые требования для туристов раскрыли в визовом центре популярной европейской страны (VFS Global). Отмечается, что документы с более ранней датой выезда не могут быть приняты к рассмотрению.