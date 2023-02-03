Врач рассказала о влиянии мороза на кожу и способах защитить ее

Дерматолог Васильева: из-за мороза кожа становится шелушащейся и нуждающейся в увлажнении

Из-за воздействия низких температур и снега кожа становится раздраженной и шелушащейся и нуждается в увлажнении. О некоторых других последствиях влияния мороза на эпидермис «Ленте.ру» рассказала дерматолог центра «СМ-Косметология» Мария Васильева.

По словам врача, под воздействием минусовых температур в коже начинают вырабатываться специальные сигнальные молекулы — цитокины, повышающие чувствительность и регулирующие такие сосудистые реакции, как сужение и расширение поверхностных капилляров. В свою очередь, при их сужении кожа лица испытывает недостаток приносимых кровью питательных веществ, также нарушается ее теплообмен. И из-за того, что эпидермис лишен собственного кровоснабжения и «питается» только за счет сосудистого сплетения дермы, он повреждается первым.

Главная проблема, с которой сталкивается большинство людей зимой, — это сухость и шелушение кожи, что обусловлено не только низкими температурами на улице, но и сухим воздухом в доме в период отопления. В этот период в домашнем уходе стоит отдать предпочтение липидовосполняющим кремам. Их лучше наносить после душа перед сном, так как после водных процедур кожа наполняется влагой и последующее использование крема поможет избежать ее обезвоживания Мария Васильева врач-дерматолог

Также в качестве действенного способа защитить кожу Васильева назвала замену привычного средства для умывания на более мягкое. Она посоветовала отдать предпочтение вариантам, не содержащим спирт, ацетон и сильнодействующие поверхностно-активные вещества (ПАВы). Это позволит избежать повреждения защитного барьера кожи. Также на ночь можно и нужно использовать увлажняющие кремы, а питательные варианты оставить на утро.

Еще один негативный эффект от воздействия мороза, резкого ветра и снежных кристаллов на кожу лица — раздражение. Дерматолог добавила, что особенно чувствительны к агрессивному воздействию погодных условий губы, не имеющие сальных желез.

Находясь на улице, не следует облизывать губы и нужно чаще пользоваться восстанавливающим бальзамом. На кожу лица за 30–40 минут до выхода на улицу лучше наносить защитные увлажняющие кремы с пленкообразующим действием, в составе которых приветствуется гиалуроновая кислота, натуральные масла, небольшое количество глицерина. В условиях агрессивных морозов дополнительно защитить кожу помогут прикрывание лица шарфом из натуральных тканей или маской и ношение варежек Мария Васильева врач-дерматолог

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