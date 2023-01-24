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12:59, 24 января 2023Ценности

Врач раскрыл вредоносное влияние алкоголя на волосы

Старший хирург Грег Вида рассказал, что алкоголь провоцирует выпадение волос

Фото: Shutterstock

Старший хирург клиники Harley Street Hair Clinic в Лондоне Грег Вида раскрыл вредоносное влияние алкоголя на состояние волос. Соответствующий материал появился на сайте издания ОК!.

По словам врача, потребление спиртных напитков в больших количествах провоцирует обезвоживание организма. «Недостаток жидкости в организме может привести к тому, что ваши волосы станут сухими и ломкими, что сделает их более уязвимыми», — рассказал Вида и отметил, что данная привычка препятствует правильному усвоению цинка и железа, недостаток которых может привести к выпадению волос.

Кроме того, специалист пояснил, что алкоголь влияет на психическое состояние и вызывает зависимость. «Стресс и перемены настроения могут вызвать гормональный дисбаланс и увеличить количество волосяных фолликулов, вступающих в фазу покоя», — заключил собеседник издания.

В августе 2022 года редакторы модного журнала Glamour совместно с врачами раскрыли влияние табачного дыма на красоту и молодость кожи. По словам терапевта и косметолога Ахмеда Эль Мунтасара, названная привычка вызывает преждевременное старение кожи, снижает ее эластичность и замедляет регенерацию тканей. Помимо этого, повышается риск развития таких заболеваний, как экзема и псориаз.

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Мария Винар
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