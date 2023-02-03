Умер актер из фильма «Не горюй!» Джемал Гаганидзе

На 90-м году жизни скончался актер из фильма «Не горюй!» Джемал Гаганидзе

На 90-м году жизни скончался народный артист Грузии Джемал Гаганидзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального театра Руставели, где актер служил на протяжении всей своей творческой карьеры.

«Национальный театр Руставели испытывает огромное сожаление и боль. Скончался наш дорогой Джемал Гаганидзе», — говорится в сообщении. Причины смерти артиста неизвестны. О дате и месте прощания будет известно позже.

Джемал Гаганидзе родился 21 апреля 1933 года в Тбилиси. В 1965-м впервые выступил на сцене Театра имени Шота Руставели. Широкую известность актер обрел после роли обманутого мужа в фильме «Не горюй!» Георгия Данелии в 1969 году.

Фильмография артиста насчитывала десятки ролей в кино, он снимался в таких советских картинах, как «Феола» (1970), «Морской волк» (1972), «Переполох» (1975), «Древо желания» (1976), «Человек ли он?» (1979) и других.

В 1980 году Джемал Гаганидзе был удостоен звания народного артиста Грузии.