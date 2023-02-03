Украинский военный попытался бензопилой спасти вмерзшую американскую гаубицу

Попытка бойца ВСУ бензопилой спасти вмерзшую в землю американскую гаубицу попала на видео

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался бензопилой и огнем спасти вмерзшую в землю американскую гаубицу М777. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На кадрах военный пытается бензопилой распилить землю, чтобы сдвинуть лафет гаубицы с места. Также он разжег огонь вокруг деталей установки, чтобы нагреть замерзший грунт. Удалось ли военным справиться с гаубицей, неизвестно.

Ранее на видео попало уничтожение американского БТР М113, принадлежавшего ВСУ. В результате атаки погибли находившиеся в нем украинские военные.