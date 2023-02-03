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12:39, 3 февраля 2023Мир

США захотели прогнать ЧВК «Вагнер» из Африки

Associated Press: США стремятся заставить Судан и Ливию прекратить связи с ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

США стремятся заставить Судан и Ливию «прекратить связи» с российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленных египетских, суданских и ливийских чиновников.

«Они одержимы "Вагнером". Эта тема на повестке каждой встречи», — сообщил агентству представитель египетского правительства. Отмечается, что администрация американского президента Джо Байдена в течение нескольких последних месяцев сотрудничает с руководством Египта и ОАЭ, чтобы страны оказали давление на Судан и Ливию.

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Глеб Бажуткин
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