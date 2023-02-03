В Грузии обвинили Украину в укрывательстве преступников

Глава правящей партии Грузии Кобахидзе обвинил Украину в укрывательстве преступников

Украина укрывала и укрывает граждан Грузии, которых на родине уличили в пытках и иных преступлениях, заявил глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Его слова передает ТАСС.

«Власти Украины в течение долгих лет держали у себя преступника (бывшего президента Грузии Михаила) Саакашвили и по сей день держат до десяти известных преступников, которые уличены в совершении таких преступлений, как пытки», — сказал политик, отметив, что некоторые из этих лиц находятся на высокопоставленных должностях.

Имена граждан Грузии Кобахидзе не сообщил, однако известно, что на Украине на разных должностях работают бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, а также экс-заместитель главы министерства внутренних дел республики Георгий Лорткипанидзе. Против них на родине заведены уголовные дела.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест по поводу отношения властей Грузии к бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили, отбывающему тюремный срок.

