Украина обратилась к Грузии по поводу Саакашвили

МИД Украины призвал Грузию передать отбывающего срок в тюрьме Саакашвили Киеву

Министерство иностранных дел Украины выразило протест по поводу отношения властей Грузии к бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили, отбывающему тюремный срок. Обращение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

В Киеве назвали обращение с бывшим грузинским лидером негуманным и обратили внимание, что Саакашвили является гражданином Украины.

«Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести», — говорится в сообщении МИД Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии пытают и хотят убить Саакашвили, отбывающего тюремный срок. Зеленский призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу и назвал его заключение «издевательством, которое не идет Грузии».

Врачи поставили экс-президенту Грузии около 20 различных диагнозов. Список заболеваний Саакашвили скрыт от общественности, но известно, что у него нейропсихические и гастроэнтерологические проблемы. Кроме того, медицинские анализы показали наличие в организме политика тяжелых металлов.