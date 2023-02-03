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17:11, 3 февраля 2023Силовые структуры

Задержанного администратора канала «Новый век» назвали совладельцем «ВЧК-ОГПУ»

«112»: задержанного администратора канала «Новый век» назвали совладельцем «ВЧК-ОГПУ»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Задержанного администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова назвали совладельцем Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ». Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, задержание связано с уголовным делом в отношении бывшего журналиста «Росбалта» Александра Шварева. Он находится в розыске за клевету и вымогательство.

Также Гусов контролировал каналы «Компромат ГРУПП», «Караульный компромата» и «Русский криминал».

Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД по Москве, задержанный координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов.

Ранее стало известно, что Гусова обвиняют в преступлении по части 3 статьи 163 («Вымогательство в особо крупном размере») УК РФ и просят поместить в СИЗО до 2 апреля. Соответствующее ходатайство поступило в Тверской районный суд, подтвердили «Ленте.ру» в пресс-службе.

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Екатерина Власова
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