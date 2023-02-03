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16:16, 3 февраля 2023Силовые структуры

В Москве задержали администратора Telegram-канала «Новый Век» Гусова

В Москве задержали обвиненного в вымогательстве администратора Telegram-канала «Новый Век»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве задержали администратора Telegram-канала «Новый Век» Александра Гусова по делу о вымогательстве. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает ТАСС.

Гусова обвиняют в преступлении по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере») и просят поместить в СИЗО до 2 апреля 2023 года. Соответствующее ходатайство поступило в Тверской районный суд, подтвердили «Ленте.ру» в пресс-службе.

О подробностях дела не сообщается.

Ранее сообщалось, что суд признал законным продление ареста журналистке Баязитовой, обвиненной в вымогательстве.

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Илона Палей
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