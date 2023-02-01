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13:27, 1 февраля 2023Силовые структуры

Суд признал законным продление ареста журналистке Баязитовой

Суд признал законным продление ареста журналистке Баязитовой, обвиненной в вымогательстве

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Мосгорсуд отклонил апелляцию журналистки Александры Баязитовой, обвиненной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка, и признал продление ареста законным. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает ТАСС.

Баязитова также просила изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд не удовлетворил ее просьбу.

О задержании журналистки стало известно 10 августа 2022 года. Ей и двум администраторам Telegram-канала «Адские бабки» Ольге Архаровой и Инне Чуриловой предъявили обвинения по пункту «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ. Потерпевшим по делу выступил сотрудник Промсвязьбанка Александр Ушаков. По данным следствия, фигурантки требовали у него 1,2 миллиона рублей.

Архарова признала вину частично, Чурилова — в полном объеме, после чего ее перевели под домашний арест. Баязитова заявила, что ей суть обвинений неясна. Обвиненным грозит до 15 лет колонии.

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Илона Палей
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