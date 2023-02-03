В США решили избавиться от особняка с ванной от Захи Хадид

WSJ: в Майами решили продать особняк с ванной, спроектированной Захой Хадид

В США решили избавиться от особняка с ванной комнатой, которую спроектировала известный ирако-британский архитектор Заха Хадид. Недвижимость выставили на продажу в городе Майами-Бич штата Флорида, сообщает The Wall Street Journal.

Построенное в 1940-х годах здание общей площадью 836 квадратных метров расположено на одном из искусственных островов, соединенных мостом с городом. Текущий владелец — застройщик Крейг Робинс — приобрел этот дом в 1997 году за 1,3 миллиона долларов (около 91,4 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Будущему владельцу за особняк предлагают заплатить 45 миллионов долларов (около 3,2 миллиарда рублей). Дело в том, что недвижимость несколько раз капитально ремонтировали. В последний раз работы проводились в 2016 году — в них принимали участие в том числе архитектор Уолтер Чатем и дизайнер интерьеров Джули Хиллман.

Однако главная особенность дома — это ванная комната, созданием которой занималась Заха Хадид. Архитектор дружила с Крейгом Робинсом и его супругой Джеки Соффер и сама предложила спроектировать помещение. Помимо этого, как отмечают в WSJ, на участке есть гостевой дом с одной спальней, бассейн с подогревом, причал и гараж на две машины.

Ранее в Москве нашли покупателя для здания по проекту Захи Хадид. Речь идет о бизнес-центре Dominion Tower, который Банк «Траст» продал ООО «Евромир групп». Компания была единственной, кто подал заявку на участие в торгах. Аукцион признали несостоявшимся, и ООО «Евромир групп» получила право заключить сделку с банком как единственный участник.