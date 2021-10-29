Для здания по проекту Захи Хадид в Москве нашли покупателя

Здание, которое спроектировала знаменитый ирако-британский архитектор Заха Хадид, нашло своего покупателя. Банк «Траст» продаст свой бизнес-центр Dominion Tower («Пересвет плаза») ООО «Евромир групп». Об этом пишет РИА Новости.

Компания была единственной, кто подал заявку на участие в торгах. Аукцион признали не состоявшимся, и ООО «Евромир групп» получила право заключить сделку с банком как единственный участник. Объект выставлялся на продажу с начальной ценой в 2,5 миллиарда рублей. ООО «Евромир групп» владеют Татьяна Петухова и Ирина Кабанова — обеим женщинам принадлежит по 50 процентов предприятия.

Dominion Tower находится на Юго-Востоке Москвы на Шарикоподшипниковской улице, рядом с Садовым и Третьим транспортным кольцом, набережной Москвы-реки и Волгоградским проспектом. Строительство семиэтажного бизнес-центра началось в 2008 году и завершилось спустя семь лет — это был первый проект ныне покойной Захи Хадид в России. Здание площадью в 21 тысячу квадратных метров выполнено из белого камня, стекла и алюминия.

В июне 2020 года Dominion Tower уже пытались продать на Avito. Однако выяснилось, что владельцы здания решили провести новую оценку недвижимости и выставить ее на открытые торги до конца третьего квартала 2020 года.