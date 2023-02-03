В ЛНР заявили об усилении караульной службы в Харькове

Марочко заявил, что в Харькове усилили караульную службу из-за дезертирства ВСУ

В местах нахождения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове заметили усиление караульной службы из-за случаев дезертирства. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) подполковник в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В пунктах постоянной дислокации украинских подразделений, находящихся в Харькове, отмечено усиление несения караульной службы. Предположительно это связано с пресечением участившихся фактов дезертирства», — сказал он.

Ранее Марочко сообщил, что трех украинских военных, самовольно покинувших расположение своей части и попытавшихся пересечь реку, застрелил заградительный отряд ВСУ. По его словам, это произошло неподалеку от населенного пункта Макеевка в ЛНР, группа солдат армии Украины попыталась пересечь реку Жеребец.

