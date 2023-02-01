Заградотряд ВСУ застрелил трех украинцев при попытке дезертирства

Офицер ЛНР Марочко заявил о гибели трех дезертиров ВСУ от огня заградотряда под Макеевкой

Три украинских военнослужащих, самовольно покинувшие расположение своей части и попытавшиеся пересечь реку, были застрелены заградительным отрядом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об инциденте в Telegram сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), подполковник в отставке, Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

События развернулись неподалеку от населенного пункта Макеевка в ЛНР, группа солдат ВСУ попыталась пересечь реку Жеребец. «В результате перестрелки, беглецы, понеся потери в количестве трех человек, были вынуждены вернутся на ранее занимаемые позиции», — написал Марочко.

Ранее он сообщил, что колонна ВСУ вышла из Изюма и направилась на юг. В ее составе двигались артиллерия, а также колесная и гусеничная техника.