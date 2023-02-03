Отбывавший наказание за педофилию певец Гари Глиттер вышел из тюрьмы

Певец Гари Глиттер, отбывавший наказание за педофилию, вышел из тюрьмы спустя 8 лет

79-летний британский певец Гари Глиттер, который был осужден за педофилию, вышел из тюрьмы спустя восемь лет заключения. Об этом сообщает The Washington Post.

«Сексуальные преступники находятся под пристальным наблюдением полиции и службы пробации и сталкиваются с одними из самых строгих лицензионных условий, в том числе с наличием GPS-меток. Если преступник нарушит эти условия в любой момент, он может вернуться за решетку», — заявили в Министерстве юстиции.

В 2015 году артисту предъявили обвинение в совершении актов насилия в отношении трех несовершеннолетних девочек, в одном из случаев была совершена попытка насилия над ребенком, не достигшим 13 лет. Тогда Глиттер не признал вину ни по одному из пунктов обвинения и не выразил никаких эмоций во время объявления приговора.

Ранее канадский актер и кинорежиссер Киану Ривз обратился в суд с требованием выдать запретительный судебный приказ 38-летнему мужчине, который его преследует.