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17:00, 3 февраля 2023Культура

Отбывавший наказание за педофилию певец Гари Глиттер вышел из тюрьмы

Певец Гари Глиттер, отбывавший наказание за педофилию, вышел из тюрьмы спустя 8 лет
Гари Глиттер

Гари Глиттер. Фото: Neil Hall / Reuters

79-летний британский певец Гари Глиттер, который был осужден за педофилию, вышел из тюрьмы спустя восемь лет заключения. Об этом сообщает The Washington Post.

«Сексуальные преступники находятся под пристальным наблюдением полиции и службы пробации и сталкиваются с одними из самых строгих лицензионных условий, в том числе с наличием GPS-меток. Если преступник нарушит эти условия в любой момент, он может вернуться за решетку», — заявили в Министерстве юстиции.

В 2015 году артисту предъявили обвинение в совершении актов насилия в отношении трех несовершеннолетних девочек, в одном из случаев была совершена попытка насилия над ребенком, не достигшим 13 лет. Тогда Глиттер не признал вину ни по одному из пунктов обвинения и не выразил никаких эмоций во время объявления приговора.

Ранее канадский актер и кинорежиссер Киану Ривз обратился в суд с требованием выдать запретительный судебный приказ 38-летнему мужчине, который его преследует.

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Анастасия Астахова
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Отбывавший наказание за педофилию певец Гари Глиттер вышел из тюрьмы
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