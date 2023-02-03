Россияне бросились брать один вид ипотеки

ВТБ: объем выдачи ипотеки с господдержкой вырос на 70 процентов

В январе 2023 года объем выдачи ипотеки с господдержкой банком вырос на 70 процентов. О том, что россияне фактически бросились брать один вид жилищных кредитов, «Ленте.ру» сообщил банк ВТБ.

За первый месяц года в рамках «Ипотеки с господдержкой-2020» ВТБ выдал более 2,2 тысячи кредитов на сумму 14,5 миллиарда рублей. Результат оказался в 1,7 раза выше показателя аналогичного периода 2022 года. В банке отметили, что в текущих экономических условиях льготные программы остаются драйвером ипотечного рынка.

«Несмотря на изменение ценовых параметров в 2023 году, наибольшим спросом среди заемщиков по-прежнему пользуется базовая программа господдержки. По ней в январе мы провели примерно каждую вторую льготную сделку», — рассказал вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. Отмечается, что средний размер кредита составил 6,5 миллиона рублей.

Лидером по объему ипотеки с господдержкой стал Московский регион, жители которого оформили кредиты на 5,7 миллиарда рублей. Второе место занял Краснодарский край (2,4 миллиарда рублей), третье разделили Санкт-Петербург с Ленинградской областью (по два миллиарда рублей). По данным ВТБ, всего в январе российские банки выдали ипотеку на 300 миллиардов рублей — меньше, чем в начале 2022-го, когда заемщики ожидали роста ставок.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в 2023 году наибольшей популярностью для оформления в ипотеку среди типов недвижимости будет пользоваться вторичное жилье. Готовая недвижимость будет привлекать покупателей доступностью и широким выбором.