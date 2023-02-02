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09:04, 2 февраля 2023Среда обитания

Назван популярный для ипотеки в России тип недвижимости

Россельхозбанк: в 2023 году популярной для оформления в ипотеку будет «вторичка»

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В 2023 году наибольшей популярностью для оформления в ипотеку среди типов недвижимости будет пользоваться вторичное жилье. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Россельхозбанка (РСХБ).

Подобные объекты назвали популярными для ипотечных сделок из-за их доступности для покупателей и широкого выбора вариантов. Эксперты спрогнозировали, что доля «вторички» будет расти на фоне общего снижения ставок.

Специалисты также выяснили, что на данный момент в стране увеличивается срок ипотечного кредитования. В третьем квартале 2022 года средний показатель составляла 23,2 года, при этом в 2021-м он был на уровне 20,4 года. Увеличение срока также происходит одновременно со снижением ставки аренды.

Ранее эксперты «Авито Недвижимости» заявили, что больше всего стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Москве за 2022 год снизилась в Сокольниках, а самыми дешевыми районам cтолицы стали Молжаниновский и Северное Медведково.

Нина Ташевская
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