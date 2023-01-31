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07:06, 31 января 2023Среда обитания

Названы районы Москвы с самой дешевой вторичкой

«Авито Недвижимость»: топ районов с дешевой вторичкой в Москве возглавил Молжаниновский

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Больше всего стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Москве за 2022 год снизилась в Сокольниках, а самыми дешевыми районам cтолицы стали Молжаниновский и Северное Медведково. Об этом говорится в исследовании платформы «Авито Недвижимость», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным о более чем 55 тысячах вторичных объектов Москвы, стоимость квадратного метра в этом сегменте за год выросла на 17 процентов — с 222 тысяч до 261 тысяч рублей. При этом в отдельных районах столицы по этому параметру квартиры стали доступнее, отмечают аналитики.

Топ по снижению стоимости квадрата «вторички»

Так, сильнее всего средняя стоимость квадратного метра снизилась в Сокольниках — с 275 до 202 тысяч рублей (минус 26 процентов). Вторым по снижению стоимости за год стал район Северное Медведково, где наблюдается снижение с 233 до 180 тысяч рублей за квадратный метр (минус 23 процента). На третьем месте Ясенево, где цена уменьшилась с 229 до 182 тысяч рублей (минус 21 процент). В топ-5 вошли и два района ЦАО: Красносельский — там стоимость упала с 333 до 285 тысяч рублей (минус 14 процентов) и Мещанский — с 449 до 391 (минус 13 процентов).

По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, причин снижения стоимости квадратного метра в отдельных локациях столицы можно выделить несколько. Во-первых, в некоторых районах Москвы на рынок вторичной недвижимости попали объекты из вчерашних новостроек: их приобретали в качестве инвестиций на этапе договора долевого участия и после сдачи домов выставили на продажу. В таких квартирах часто нет даже чернового ремонта, поэтому их стоимость ниже, но формально это уже «вторичка», отметил собеседник «Ленты.ру».

«Вторая причина — рост доли жилья с юридическим статусом апартаментов, которые также продаются в среднем на 10-30 процентов дешевле обычных квартир. Третья — изменение структуры предложения в пользу жилья с наибольшим количеством комнат. В них стоимость квадратного метра ниже, чем в студиях и "однушках"», — прокомментировал Хахулин.

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Топ дешевых районов

Аналитики «Авито Недвижимости» также выделили топ районов столицы с самой низкой стоимостью квадратного метра «вторички» в Москве в 2022 году. Наиболее доступные квартиры оказались расположены в Молжаниновском районе (159 тысяч рублей за квадратный метр), Северном Медведкове (180 тысяч рублей) и Ясеневе (182 тысяч рублей). Также в пятерку лидеров вошли Тимирязевский район (185 тысяч рублей) и Сокольники (202 тысячи рублей).

Ранее эксперты платформы «Авито Недвижимость» предсказывали снижение стоимости загородного жилья в России в 2023 году.

В начале весны 2023 года в России могут подешеветь и частные дома. Снижение стоимости на пять процентов этому типу недвижимости спрогнозировал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

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Екатерина Смирная
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