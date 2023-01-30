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10:08, 30 января 2023Среда обитания

В России спрогнозировали снижение стоимости одного типа недвижимости

«Известия»: стоимость частных домов в России может снизиться на пять процентов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В начале весны 2023 года частные дома в России могут подешеветь на пять процентов. Снижение стоимости этому типу недвижимости спрогнозировал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский, передают «Известия».

Эксперт уточнил, что в декабре цены на загородные дома упали на 5-10 процентов, и застройщики не пересматривали их в начале 2023 года. При этом Лазовский предрек, что весной перед началом сезона объекты могут подешеветь еще на пять процентов.

Другие специалисты в сфере недвижимости заметили снижение стоимости частных домов в Подмосковье с начала осени 2022 года. По их словам, усиление подобной динамики можно ожидать и в январе — по итогам месяца цены могут упасть менее чем на 0,5 процента.

Ранее эксперты компании «Инком-Недвижимость» пришли к выводу, что в январе 2023 года самые дорогие вторичные дома среди районов Подмосковья находятся в Одинцовском районе. В среднем они стоили 68,9 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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