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11:01, 17 января 2023Среда обитания

Определены районы Подмосковья с самыми дорогими домами

«Инком-Недвижимость»: самые дорогие дома в Подмосковье находятся в Одинцовском районе

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

В январе 2023 года самые дорогие вторичные дома среди районов Подмосковья находятся в Одинцовском районе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Инком-Недвижимость».

Эксперты определили, что в Одинцовском районе дома в среднем стоят 68,9 миллиона рублей. Вторую строчку рейтинга занял Красногорский район с показателем в 52,1 миллиона рублей. Топ-3 списка замкнул Истринский район, где дом обойдется в 26,4 миллиона рублей.

Четвертую позицию занял Химкинский район, где подобные объекты в среднем стоят 23,4 миллиона рублей. На пятой строчке расположился Мытищинский район — средняя цена за дом достигла 21,02 миллиона рублей. В среднем в Подмосковье дома стоят 7,6 миллиона рублей.

Ранее эксперты «ЦИАН.Аналитики» выяснили, что к декабрю 2022 года в Подмосковье подорожали загородные дома — объекты стали стоить на 5,4 процента больше, чем в начале года. Средняя стоимость загородного дома в последнем месяце года достигла 30,7 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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