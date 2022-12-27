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10:39, 27 декабря 2022Среда обитания

В Подмосковье подорожали загородные дома

«ЦИАН.Аналитика»: за год загородные дома в Подмосковье подорожали на 5,4 процента

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

К декабрю 2022 года в Подмосковье подорожали загородные дома — объекты стали стоить на 5,4 процента больше, чем в начале года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Средняя стоимость загородного дома в последнем месяце года достигла 30,7 миллиона рублей. Показатель на 0,9 процента превысил значение за третий квартал.

Специалисты отметили, что основной прирост за год зафиксировали в период с февраля по март. Затем цены перестали повышаться, а летом на фоне падения спроса снизились. «Самый показательный пример — это июнь, когда средняя стоимость лота снизилась сразу на 1,4 процента. С этого момента на загородном рынке наблюдалась либо отрицательная, либо околонулевая динамика», — объяснила эксперт компании Виктория Кирюхина.

Ранее в ЦИАН определили, что в декабре 2022 года среди направлений Подмосковья больше всего за год загородные дома подорожали на Симферопольском шоссе. Ниже в списке расположились Егорьевское и Рязанское направления.

Нина Ташевская
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