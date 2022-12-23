Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:59, 23 декабря 2022Среда обитания

Названы направления Подмосковья с подорожавшими домами

ЦИАН: больше всего в Подмосковье загородные дома подорожали на Симферопольском шоссе

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В декабре 2022 года среди направлений Подмосковья больше всего за год загородные дома подорожали на Симферопольском шоссе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЦИАН.

На Симферопольском шоссе средняя стоимость подобных объектов достигла 20,6 миллиона рублей. Направлением с подорожавшими домами также назвали Егорьевское, где динамика достигла 22 процента — средняя цена поднялась до 19 миллионов рублей. Топ-3 списка замкнуло Рязанское направление — дома подрожали на 19 процентов до 16,7 миллиона рублей.

Материалы по теме:
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

Ниже в списке расположились Пятницкое и Дмитровское направления, где загородные дома подорожали на 17 процентов и 12 процентов соответственно. В среднем в Московской области дома за год подорожали на семь процентов. Средняя стоимость достигла 30,7 миллиона рублей.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» выяснили, что за 2022 год частные дома в России подешевели в пяти регионах. В среднем по стране их стоимость увеличилась на 20 процентов. Наибольшую отрицательную динамику зафиксировали в Краснодарском крае, где стоимость частных домов снизилась на 13,9 процента.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Офицер США в отставке назвал работающий против Украины фактор
В США нашли выгоду России в штурме Капитолия
Модернизированная «Щука» вышла на испытания
Восемь школьниц убили бездомного ради бутылки спиртного
Богатейшие люди мира обеднели почти на два триллиона долларов
Россиянам дали совет по установке солнечных батарей
Россия собралась увеличить производство СПГ в три раза
В Израиле допустили расширение военных поставок из Ирана в Россию
С певца Rex Orange County сняли обвинения в изнасилованиях
Названы направления Подмосковья с подорожавшими домами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.