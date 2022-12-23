Названы направления Подмосковья с подорожавшими домами

ЦИАН: больше всего в Подмосковье загородные дома подорожали на Симферопольском шоссе

В декабре 2022 года среди направлений Подмосковья больше всего за год загородные дома подорожали на Симферопольском шоссе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЦИАН.

На Симферопольском шоссе средняя стоимость подобных объектов достигла 20,6 миллиона рублей. Направлением с подорожавшими домами также назвали Егорьевское, где динамика достигла 22 процента — средняя цена поднялась до 19 миллионов рублей. Топ-3 списка замкнуло Рязанское направление — дома подрожали на 19 процентов до 16,7 миллиона рублей.

Ниже в списке расположились Пятницкое и Дмитровское направления, где загородные дома подорожали на 17 процентов и 12 процентов соответственно. В среднем в Московской области дома за год подорожали на семь процентов. Средняя стоимость достигла 30,7 миллиона рублей.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» выяснили, что за 2022 год частные дома в России подешевели в пяти регионах. В среднем по стране их стоимость увеличилась на 20 процентов. Наибольшую отрицательную динамику зафиксировали в Краснодарском крае, где стоимость частных домов снизилась на 13,9 процента.