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17:47, 27 января 2023Среда обитания

Предсказано снижение цен на загородное жилье в России

«Авито Недвижимость»: в 2023 году цены на загородное жилье могут снизиться на 8-10%

Фото: Annie Spratt / Unsplash

В 2023 году стоимость загородного жилья в России может снизиться. Падение цен на этот вид недвижимости предсказали эксперты платформы «Авито Недвижимость», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что снижение цен на объекты других классов будет связано со слабым спросом на фоне относительно высоких цен, а также с экономической неопределенностью в стране. Для восстановления интереса покупателей к загородному жилью потребуется рост уровня платежеспособности населения и появление выгодных ипотечных программ.

«Цены на загородную недвижимость в 2023 году могут снизиться до 8-10 процентов в массовом сегменте», — заявил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. При этом в более высоких сегментах стоимость жилья наоборот может увеличиться на 10-15 процентов. На это влияют цены на импортные стройматериалы и стандарты строительства.

Ранее сообщалось, что за последний квартал 2022 года спрос на загородную недвижимость в России снизился на 17 процентов по сравнению с третьим кварталом. Наиболее заметно упал интерес россиян к дачам — отрицательная динамика достигла 34 процентов. На 13 процентов сократился спрос на дома, а еще на 11 процентов — на коттеджи.

Александра Качан
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