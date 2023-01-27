Россияне стали меньше интересоваться загородным жильем

«Авито Недвижимость»: спрос на загородное жилье в России снизился на 17 процентов

В последние три месяца 2022 года в России снизился спрос на загородную недвижимость. О том, что жители страны стали меньше интересоваться подобным жильем, сообщают эксперты «Авито Недвижимости», материал которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, относительно третьего квартала 2022 года спрос снизился на 17 процентов. Больше всего интерес россиян потеряли дачи — отрицательная динамика достигла 34 процента. На 13 процентов сократился спрос на дома, на 11 процентов — на коттеджи. Россияне на три процента меньше стали интересоваться таунхаусами.

Подобную динамику в компании объяснили сезонностью, так как осень и зима традиционно считаются не лучшим временем для выбора загородных объектов. К тому же из-за экономической ситуации покупатели стали откладывать приобретение такого жилья, так как оно не считается основным.

Что касается количества объявлений о продаже загородных объектов, то в среднем показатель сократился на девять процентов. При этом стоимость подобного жилья выросла на 10 процентов — до 2,6 миллиона рублей. Коттедж в среднем обошелся бы в 8,9 миллиона рублей, таунхаус — в 7,9 миллиона рублей. За дом просили три миллиона рублей, за дачи — 680 тысяч.

Ранее эксперты компании «Инком-Недвижимость» выяснили, что в январе 2023 года самые дорогие вторичные дома среди районов Подмосковья находились в Одинцовском районе. В среднем подобный объект обошелся бы 68,9 миллиона рублей.