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04:18, 3 февраля 2023Мир

Иран пообещал ответить Израилю за атаку «когда посчитает нужным»

Постпред Иравани: Иран ответит Израилю за атаку «там и тогда, когда посчитает нужным»

Фото: Unsplash.com

Постоянный представитель Ирана при ООН Саид Иравани пообещал, что Тегеран ответит Израилю за атаку на военный объект в Исфахане «там и тогда, когда посчитает нужным». Его слова приводит агентство ISNA.

Дипломат подчеркнул, что Исламская Республика имеет легитимное право на защиту своей национальной безопасности на основе международного права и Устава ООН. Он добавил, что решительные ответ последует на любую угрозу или неправомерное действие Израиля.

Ранее Иравани заявил, что Израиль причастен к атаке на объект Минобороны Ирана. Его обращение было направлено генсеку ООН и председателю Совбеза. Результаты предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на объект Минобороны в городе Исфахан, говорится в письме постпреда.

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Марина Совина
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