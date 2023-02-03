Иран пообещал ответить Израилю за атаку «когда посчитает нужным»

Постпред Иравани: Иран ответит Израилю за атаку «там и тогда, когда посчитает нужным»

Постоянный представитель Ирана при ООН Саид Иравани пообещал, что Тегеран ответит Израилю за атаку на военный объект в Исфахане «там и тогда, когда посчитает нужным». Его слова приводит агентство ISNA.

Дипломат подчеркнул, что Исламская Республика имеет легитимное право на защиту своей национальной безопасности на основе международного права и Устава ООН. Он добавил, что решительные ответ последует на любую угрозу или неправомерное действие Израиля.

Ранее Иравани заявил, что Израиль причастен к атаке на объект Минобороны Ирана. Его обращение было направлено генсеку ООН и председателю Совбеза. Результаты предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на объект Минобороны в городе Исфахан, говорится в письме постпреда.