В Иране назвали ответственных за атаку на объект Минобороны

Постпред Ирана при ООН Иравани: Израиль ответственен за атаку на объект Минобороны страны

Израиль причастен к атаке на объект Минобороны Ирана. Ответственных назвал постоянный представитель исламской республики при ООН Саид Иравани, передает агентство ISNA.

«[Результаты] предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на объект Минобороны в городе Исфахан», — говорится в заявлении. Уточняется, что Иран оставляет за собой право защищать национальную безопасность и решительно реагировать на любые угрозы со стороны Израиля.

Действия сионистского режима нарушают международное право, Иран их осуждает, указал постпред. Письмо Иравани было направлено генсеку ООН и председателю Совбеза.

При этом ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN ушел от ответа на вопрос о причастности еврейского государства к удару по Ирану.

В ночь на 29 января неопознанные беспилотники атаковали один из объектов Минобороны Ирана в Исфахане. Позднее сообщалось о пожаре на заводе в городе Азаршахр и о взрывах в Карадже. Как стало известно, к атаке беспилотников причастны курдские группировки, которые перебросили в Иран детали, из которых затем собрали дроны.