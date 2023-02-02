Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:06, 2 февраля 2023Мир

В Иране назвали ответственных за атаку на объект Минобороны

Постпред Ирана при ООН Иравани: Израиль ответственен за атаку на объект Минобороны страны

Фото: WANA / Reuters

Израиль причастен к атаке на объект Минобороны Ирана. Ответственных назвал постоянный представитель исламской республики при ООН Саид Иравани, передает агентство ISNA.

«[Результаты] предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на объект Минобороны в городе Исфахан», — говорится в заявлении. Уточняется, что Иран оставляет за собой право защищать национальную безопасность и решительно реагировать на любые угрозы со стороны Израиля.

Действия сионистского режима нарушают международное право, Иран их осуждает, указал постпред. Письмо Иравани было направлено генсеку ООН и председателю Совбеза.

При этом ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN ушел от ответа на вопрос о причастности еврейского государства к удару по Ирану.

В ночь на 29 января неопознанные беспилотники атаковали один из объектов Минобороны Ирана в Исфахане. Позднее сообщалось о пожаре на заводе в городе Азаршахр и о взрывах в Карадже. Как стало известно, к атаке беспилотников причастны курдские группировки, которые перебросили в Иран детали, из которых затем собрали дроны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Врач дала советы по выбору полезных макарон
Девушка окрасила волосы перед тренировкой и порозовела в зале
В Иране назвали ответственных за атаку на объект Минобороны
Стало известно о восьми погибших при пожаре в бытовках в Севастополе
Женщина нашла своего двойника и убила его ради инсценировки собственной смерти
Обнаружен новый резервуар латентной ВИЧ-инфекции
Назван популярный для ипотеки в России тип недвижимости
Появились кадры с места гибели семи человек при пожаре в Севастополе
Британцы наконец заметили полное отсутствие САУ в армии после их передачи ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.