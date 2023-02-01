Нетаньяху отказался отвечать на вопрос о причастности Израиля к удару по Ирану

Премьер Израиля Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности страны к удару по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN ушел от ответа на вопрос о причастности еврейского государства к удару по Ирану 28 января.

«Я никогда не говорю о конкретных операциях… Когда на Ближнем Востоке происходит взрыв, нас обвиняют или возлагают ответственность — иногда это так, иногда нет», — отказался отвечать он. При этом Нетаньяху подчеркнул, что Израиль «предпринимает действия против определенных разработок оружия» в Иране.

Ранее сообщалось, что израильские службы безопасности начали готовиться к возможному ответу после атак на иранские объекты, в которых исламская республика обвинила еврейское государство.

В ночь на 29 января неопознанные беспилотники атаковали один из объектов Минобороны Ирана в Исфахане. Позднее сообщали о пожаре на заводе в городе Азаршахр и о взрывах в Карадже. По неофициальным данным, там находятся заводы по производству боевых беспилотников — тех самых, которые, согласно утверждениям Киева, Иран поставляет России для использования в специальной военной операции. Тегеран официально обвинил Израиль в атаках и развертывании военной операции.