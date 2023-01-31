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02:35, 31 января 2023Мир

Израиль начал подготовку к возможному ответу после атак на иранские объекты

Times of Israel: Израиль готовится к возможному ответу после атак на иранские объекты

Фото: Wana News Agency / Reuters

Израильские службы безопасности начали готовиться к возможному ответу после атак на иранские объекты, в которых исламская республика обвинила еврейское государство, сообщает газета The Times of Israel.

По данным издания, обсуждается вероятность нанесения Тегераном ударов по территории других государств, а также атаки израильских туристов, официальных лиц страны или посольств за рубежом.

В ночь на 29 января неопознанные беспилотники атаковали один из объектов Минобороны Ирана в Исфахане. Позднее сообщали о пожаре на заводе в городе Азаршахр и о взрывах в Карадже. По неофициальным данным, там находятся заводы по производству боевых беспилотников — тех самых, которые, согласно утверждениям Киева, Иран поставляет России для использования в СВО. Тегеран официально обвинил Израиль в атаках и развертывании военной операции.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что на фоне возросшей напряженности в регионе всем сторонам необходимо проявить сдержанность и уважение к суверенитету и целостности других государств, исключив любые действия, которые могут привести к эскалации.

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Марина Совина
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