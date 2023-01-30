ООН прокомментировала атаку дронов на объект Минобороны Ирана

ООН на фоне атаки дронов на объект Минобороны Ирана призвала все стороны к сдержанности

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал атаку дронов на объект Минобороны Ирана в Исфахане, призвав все стороны инцидента к сдержанности и соблюдению суверенитета других стран, сообщает РИА Новости.

«Мы с обеспокоенностью следим за сообщениями об инцидентах в Исламской Республике Иран в минувшие выходные», — заявил он, упомянув, в частности, предполагаемую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на военный объект в Исфахане в субботу, 28 января.

По его словам, на фоне возросшей напряженности в регионе всем сторонам необходимо проявить сдержанность и уважение к суверенитету и целостности других государств, исключив любые действия, которые могут привести к эскалации.

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко отреагировал на атаку дронов на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Он привел персидскую народную мудрость «не делай другому зла — и себе не навредишь». Николенко отдельно отметил, что Киеву неизвестны причины взрывов на иранских военных объектах.