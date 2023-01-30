На Украине отреагировали на взрывы в Иране персидской народной мудростью

Спикер МИД Украины Николенко отреагировал на взрывы в Иране, вспомнив народную мудрость

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко отреагировал на атаку дронов на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Свое мнение дипломат выразил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Николенко привел персидскую народную мудрость «не делай другому зла — и себе не навредишь». Он отдельно отметил, что Киеву неизвестны причины взрывов на иранских военных объектах.

«Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от сотрудничества с Россией», — заявил спикер украинского МИД.

Ранее стало известно, что в МИД Ирана вызвали временного поверенного в делах Украины в Тегеране Евгения Кравченко после заявления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о косвенной причастности Киева к атаке дронов на объект Минобороны Ирана в Исфахане.

Речь идет о публикации Подоляка в Twitter, где он призвал ударить по иранским заводам по производству беспилотников. По его словам, Иран планирует увеличить поставки ракет и дронов в Россию и «нагло унижает институт международных санкций».