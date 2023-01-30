В МИД Ирана вызвали украинского дипломата из-за слов Подоляка о дронах

Временного поверенного Украины в Иране вызвали в МИД из-за слов Подоляка об атаке дронов

Временный поверенный в делах Украины в Тегеране Евгений Кравченко был вызван в МИД страны, чтобы объясниться за заявление советника президента Украины Михаила Подоляка о косвенной причастности Киева к атаке дронов на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о публикации Подоляка в Twitter, где он призвал ударить по иранским заводам по производству беспилотников. По его словам, Иран планирует увеличить поставки ракет и дронов в Россию и «нагло унижает институт международных санкций».

Спустя несколько дней завод по производству боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Исфахане атаковали, используя квадрокоптеры с бомбами. Также взрывы произошли на военных заводах в городах Хамадан и Кередж.

В Киеве утверждают, что Иран поставляет в Россию беспилотники Shahed-136 и Mohajer-6.