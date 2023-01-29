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19:44, 29 января 2023Мир

Завод БПЛА в Иране атаковали квадрокоптеры с бомбами

IRNA: иранский завод беспилотников в Исфахане атаковали квадрокоптеры с бомбами

Фото: Soheil Faraji / ISNA / WANA / Reuters

Завод по производству боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали, используя квадрокоптеры с бомбами. Об этом пишет IRNA.

«Охрана заводского комплекса в борьбе с квадрокоптерами использовала личное оружие, а также средства радиоэлектронной борьбы», — сообщает иранское агентство.

Отмечается, что в результате отражения атаки иранцы сбили один вражеский БПЛА, другой квадрокоптер упал на крышу предприятия из-за потери связи с с системой GPS, а другой, наименее пострадавший, перехватили и передали службе безопасности оборонного комплекса.

В Минобороны Ирана утверждают, что нападение не привело к значительным повреждениям производственных линий и обошлось без жертв, поскольку ранее после аналогичных атак военное руководство предприняло соответсвующие меры по защите завода.

Также взрывы произошли на военных заводах в городах Хамадан и Кередж. Утверждается, что на этих предприятиях собирают боевые беспилотники. О взрыве на улице Имама Хомейни в Исфахане сообщалось ранее 29 января.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в правительстве США сообщила, что к атаке на склад завода боеприпасов в иранском Исфахане причастен Израиль.

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Глеб Бажуткин
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