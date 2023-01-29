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19:05, 29 января 2023Мир

В США заявили о причастности Израиля к удару по военному заводу в Исфахане

WSJ сообщила о причастности Израиля к удару по военному заводу в иранском Исфахане

Фото: WANA / Reuters

К атаке на склад завода боеприпасов в иранском Исфахане причастен Израиль, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в правительстве.

По их словам, удар по предприятию нанес израильский беспилотник. Это было сделано на фоне совместной стратегии США и Израиля, пытающихся помешать ядерным амбициям Тегерана.

Ранее стало известно, что военный склад в Иране был атакован беспилотниками. В результате атаки жертв нет. Один из дронов был сбит системой противовоздушной обороны, два попали в оборонительные ловушки и взорвались.

Также взрывы произошли на военных заводах в городах Хамадан и Кередж. Утверждается, что на этих предприятиях собирают боевые беспилотники. О взрыве на улице Имама Хомейни в Исфахане сообщалось ранее 29 января.

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Елизавета Новикова
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