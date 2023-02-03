В российской психбольнице незаконно работали две майнинговые фермы

Правоохранители выявили две майнинговые фермы в психбольнице под Иркутском

Прокуратура и полиция выявили две незаконные майнинговые фермы, которые работали на территории психбольницы под Иркутском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Противоправная деятельность пресечена после проверки правоохранителей и МЧС. Установлено, что на чердаке психбольницы работали фермы из 13 единиц оборудования, подключенного к электрическим сетям медучреждения над лечебными корпусами, что могло привести к риску возникновения аварийной ситуации и причинения вреда пациентам.

Возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности, прокуратура внесла представление в связи с ненадлежащим контролем за целевым расходованием бюджетных средств и взяла под контроль проведение проверки полицией по признакам преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием»). Майнинговое оборудование изъято.