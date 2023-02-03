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14:19, 3 февраля 2023Силовые структуры

В российском регионе мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу в квартире

В Петербурге задержали 32-летнего мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю девочку в квартире

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант познакомился со школьницей в интернете. 8 июля в квартире дома на Мичуринской дороге он надругался над потерпевшей.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту а части 3 статьи 131 (Изнасилование) УК РФ. Отмечается, что во время обысков по месту жительства россиянина правоохранители изъяли наркотики.

Ранее стало известно, в Москве суд арестовал сотрудника ледовой арены за домогательства к маленькой девочке.

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Екатерина Власова
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