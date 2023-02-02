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16:56, 2 февраля 2023Силовые структуры

Сотрудник московской ледовой арены домогался маленькой девочки во время занятия

В Москве суд арестовал сотрудника ледовой арены за домогательства к маленькой девочке

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На северо-западе Москвы задержали 47-летнего сотрудника ледовой арены, домогавшегося маленькой девочки. Об этом в четверг, 2 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, 24 января фигурант приставал к потерпевшей, которая пришла на занятия на арену торгового центра. Она рассказала обо всем взрослым, и те обратились в полицию.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Сейчас суд арестовал мужчину.

Следователи продолжают устанавливать остальных потерпевших от действий обвиняемого.

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Екатерина Власова
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