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15:56, 3 февраля 2023Культура

Джейн Фонда рассказала об «ужасной зависимости» в виде булимии

Джейн Фонда рассказала об «ужасной зависимости» в виде расстройства пищевого поведения
Джейн Фонда

Джейн Фонда. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Звезда Голливуда Джейн Фонда рассказала, что вела тайную жизнь, борясь с расстройством пищевого поведения на протяжении всей своей карьеры. Этим она поделилась в подкасте Call Her Daddy, пишет Page Six.

Культовая актриса откровенно рассказала о том, как ее булимия превратилась в «ужасную зависимость». «В свои 20 лет я стала киноактрисой. Я очень сильно страдала булимией. Я вела тайную жизнь», — сказала она.

Фонда поделилась, что была очень несчастна и даже предполагала, что не доживет до 30 лет. «Я не тусовалась. Я почти ни с кем не встречалась, потому что была несчастлива», — рассказала она, отметив, что это также сказывалось и на ее карьере.

Ранее Джейн Фонда объявила, что излечилась от рака за несколько месяцев. Фонда не в первый раз вышла победителем из борьбы со страшной болезнью. В 2010 году у нее диагностировали рак груди. Ей удалили опухоль, а вскоре стало известно о выздоровлении актрисы.

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Варвара Кошечкина
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