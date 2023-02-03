Стюардесса рассказала об опасности употребления томатного сока в самолете

Стюардесса посоветовала отказаться от томатного сока в самолете из-за риска обезвоживания

Стюардесса Сью Фогвелл, проработавшая по профессии 22 года, рассказала об опасности употребления томатного сока и коктейля «Кровавая Мэри» в самолете. Об этом пишет Travel and Leisure.

По словам собеседницы портала, пассажирам стоит избегать данных напитков из-за высокого содержания в них натрия. Девушка пояснила, что употребление большого количества соли опасно не только вздутием живота, но и обезвоживанием. «Когда слишком много натрия выводит тело и почки из строя, наступает обезвоживание. В этот период организм будет вытягивать воду из ваших клеток», — говорится в публикации. При этом если турист все-таки решил не отказываться от томатного сока или коктейля в пути, для нейтрализации негативного эффекта и риска обезвоживания рекомендуется выпить стакан воды.

Кроме того, к нежелательным напиткам в самолете относятся чай и кофе. «Кофе и чай на борту готовятся из водопроводной воды, которая поступает из баков для воды в самолете. Если вы хотите выпить кофе, купите его лучше в аэропорту или, если вам нужно повысить уровень кофеина, попросите кока-колу или пепси», — посоветовала бортпроводница.

Со словами коллеги согласилась бывшая стюардесса Жозефина Ремо, отметив, что неплохо также воздержаться от газированных напитков, которые на высоте способны вызвать расстройство желудка.

Ранее другая бортпроводница раскрыла действенный способ бесплатно получить вторую порцию питания в самолете. По словам девушки, вся оставшаяся после обслуживания пассажиров еда обычно выбрасывается, поэтому туристы могут попросить дополнительную порцию у бортпроводников после окончания раздачи.